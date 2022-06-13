Жданов предупредил о попытках РФ принудить Украину к переговорам: в чем опасность

У Путина есть критически важная цель, которой он попытается достичь путем переговоров

Жданов рассказал, зачем Путину переговоры с Украиной. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия стремится к возобновлению переговоров с Украиной из-за того, что Владимиру Путину нужна оперативная пауза. Президент РФ хочет собрать новое войско, а для этого надо время. Кроме того, Кремль попытается путем переговоров зафиксировать "достижения" своей армии.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью Олегу Панюте в эфире проекта Пояснює Панюта на Youtube-канале Украина 24.

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Он отметил, что у России действительно есть планы снова начать переговоры.

"Я слышу заявление господина Лаврова в Стамбуле: "мы открыты", "мы готовы к переговорам". Я думаю, что такие намерения есть у Российской Федерации. Они немного дифференцировали свои задачи по поглощению Украины и разбивают их на этапы. Вспомните 2014 год – им удалось создать две квазиреспублики, которые никто в мире не признал, кроме Российской Федерации. Сегодня они захватили часть нашей территории и снова готовы к переговорам. Это просто отсрочка следующей войны", – сказал Жданов.

Однако военный эксперт предупредил – Путину нужна оперативная пауза для того, чтобы собирать новое войско.

"На сегодняшний день у него уже нет сформированных резервов на территории России, чтобы завтра бросить в бой. Россия будет включать все рычаги для того, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Для того, чтобы зафиксировать те достижения, которые сегодня имеют российские войска", – объяснил Жданов.

Почему переговоры Зеленского с Путиным сейчас невозможны

Сейчас оккупирован 21% территории нашей страны. В таком положении разговор с Владимиром Путиным проходить не может, считает журналист Дмитрий Гордон.

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Он сказал, что является противником любых переговоров с Путиным на уровне президентов.

"У нас оккупировано сегодня 21% Украины. Это пятая часть территории страны. В таком положении разговаривать с Путиным с позиции силы невозможно. На равных – невозможно. А зачем с ним тогда разговаривать?" – сказал Гордон.

Журналист добавил, что с Путиным должна говорить украинская армия убедительным языком.

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен подвергаться давлению со стороны мировых держав, чтобы он согласился на невыгодное мирное соглашение с Путиным.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда раскритиковал разговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, эти переговоры ни к чему не приведут.