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Ягун: Путин надеется победить Украину до очередной особенной даты

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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13 июня, 06:17
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Генерал проанализировал планы Кремля и объяснил отличие ВСУ от российской армии
Виктор Ягун рассказал о планах Владимира Путина насчет Украины
Виктор Ягун рассказал о планах Владимира Путина насчет Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин надеется приурочить победу над Украиной к столетию создания Советского Союза. Но у ВСУ есть все возможности сорвать этот план оккупантов, как срывали и предыдущие планы.

Об этом рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в интервью Олегу Панюте в эфире проекта "Объясняет Панюта" на Youtube-канале "Україна 24".

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- Господин Ягун, какая, по вашему мнению, будет ближайшая дата, к которой Путин сказал завершить активную фазу операции?

– Для меня ближайшая концептуальная дата – это 24 декабря этого года. Это столетие Советского Союза, дата, к которой они хотят что-то концептуально сделать – или объединить эти земли под каким-то одним флагом, или сделать какое-то мощное мероприятие в Москве, так же всех пригласив. До 24 декабря они должны что-нибудь сделать.

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– До 24 декабря у нас будут постоянно обстрелы, постоянно попытки куда-то продвинуться вглубь украинских земель? Или это дата, к которой все должно условно завершиться?

- Мы думали, что это может завершиться к 9 мая – не завершилось. Думаю, что если будет активная фаза, как мы сражаемся, сдерживаем врага, понемногу отодвигаем его – ничего не изменится и к 24 декабря. Их даты – это их даты. У нас они совсем другие. Я же не говорю о 24 августа – 31 год восстановления независимости.

В чем разница между ВСУ и армией России

– Для нас важна не дата, а факт восстановления украинской целостной территории.

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– Да. Потому мы и отличаемся от них, в том числе и действиями на фронте. Когда командующий ставит задачу, он доверяет командирам на местах, и они, даже не выполнив приказ, могут спокойно набрать высшее руководство и объяснить, почему они не выполнили приказ – нельзя было потому, не было того... И они точно знают, что это не предполагает, что их снимут, куда-то отправят, расстреляют, посадят. Эта мелкая якобы инициатива, все вещи и контакты, которые есть на глубинном уровне, совсем меняют психологию армии. Армия понимает, что их слышат.

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Герої не вмирають!

Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

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Марина – 30-летняя девушка-боец Нацгвардии. К тому же она – первая в Украине женщина-сапер. Сейчас вместе с побратимами работает над разминированием Киевщины – выполняет задачи по подрыву опасных боеприпасов.
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

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