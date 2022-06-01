Гордон объяснил, почему переговоры Зеленского с Путиным сейчас невозможны

Россия понимает только убедительный язык украинской армии

Гордон против переговоров президентов Украины и России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Переговоры между Украиной и Россией на уровне президентов невозможны. Сейчас оккупирован 21% территории нашей страны. В таком положении разговор с Владимиром Путиным проходить не может.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в интервью Василию Голованову на канале "Украина 24".

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Он сказал, что является противником любых переговоров с Путиным на уровне президентов.

"У нас оккупировано сегодня 21% Украины. Это пятая часть территории страны. В таком положении разговаривать с Путиным с позиции силы невозможно. На равных – невозможно. А зачем с ним тогда разговаривать?" – сказал Гордон.

Журналист добавил, что с Путиным должна говорить украинская армия убедительным языком.

"Языком отвоеванных украинских городов и сел, языком отвоеванной украинской территории. Вот когда его вышвырнут, Путина, если он к тому времени еще сохранится на посту президента, за территорию Украины, которая очерчена всеми международными договорами, тогда можно будет встречаться. Да и то, а что с ним тогда встречаться? О чем с ним тогда говорить? Принимать капитуляцию России? Это можно. Пойдет ли Путин на это? Нет. К чему приведут эти встречи? Ни к чему", – резюмировал Гордон.

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