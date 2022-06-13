Жданов попередив про спроби РФ змусити Україну до переговорів: у чому небезпека

Путін має критично важливу мету, якої він спробує досягти шляхом переговорів

Жданов розповів, для чого Путіну переговори з Україною. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія прагне відновлення переговорів з Україною через те, що Володимиру Путіну потрібна оперативна пауза. Президент РФ хоче зібрати нове військо, а для цього потрібен час. Крім того, Кремль спробує шляхом переговорів зафіксувати "досягнення" своєї армії.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Олегу Панюті в ефірі проекту Пояснює Панюта на Youtube-каналі Україна 24.

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Він зазначив, що Росія дійсно має плани знову почати переговори.

"Я чую заяву пана Лаврова у Стамбулі: "ми відкриті", "ми готові до переговорів". Я думаю, що такі наміри мають Російська Федерація. Вони трохи диференціювали свої завдання з поглинання України та розбивають їх на етапи. Згадайте 2014 рік – їм вдалося створити дві квазіреспубліки, які ніхто у світі не визнав, окрім Російської Федерації. Сьогодні вони захопили частину нашої території та знову готові до переговорів. Це просто відстрочка наступної війни", – сказав Жданов.

Проте військовий експерт попередив – Путіну потрібна оперативна пауза для того, щоб збирати нове військо.

"На сьогоднішній день у нього вже немає сформованих резервів на території Росії, щоб завтра кинути в бій. Росія включатиме всі важелі для того, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Для того, щоб зафіксувати ті досягнення, які сьогодні мають російські війська" , – пояснив Жданов.

Чому переговори Зеленського з Путіним зараз неможливі

Наразі окуповано 21% території нашої країни. У такому становищі розмова з Володимиром Путіним проходити не може, вважає журналіст Дмитро Гордон.

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Він сказав, що є противником будь-яких переговорів із Путіним на рівні президентів.

"У нас окуповано сьогодні 21% України. Це п'ята частина території країни. У такому становищі розмовляти з Путіним із позиції сили неможливо. На рівних – неможливо. А навіщо з ним тоді розмовляти?" – сказав Гордон.

Журналіст додав, що з Путіним має говорити українська армія переконливою мовою.

Нагадаємо, прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський не повинен зазнавати тиску з боку світових держав, щоб він погодився на невигідну мирну угоду з Путіним

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Раніше президент Польщі Анджей Дуда розкритикував розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона з російським лідером Володимиром Путіним. З його слів, ці переговори ні до чого не приведуть.