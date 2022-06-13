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Жданов попередив про спроби РФ змусити Україну до переговорів: у чому небезпека

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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13 червня, 12:16
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Путін має критично важливу мету, якої він спробує досягти шляхом переговорів
Жданов розповів, для чого Путіну переговори з Україною.
Жданов розповів, для чого Путіну переговори з Україною. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія прагне відновлення переговорів з Україною через те, що Володимиру Путіну потрібна оперативна пауза. Президент РФ хоче зібрати нове військо, а для цього потрібен час. Крім того, Кремль спробує шляхом переговорів зафіксувати "досягнення" своєї армії.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Олегу Панюті в ефірі проекту Пояснює Панюта на Youtube-каналі Україна 24.

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Він зазначив, що Росія дійсно має плани знову почати переговори.

"Я чую заяву пана Лаврова у Стамбулі: "ми відкриті", "ми готові до переговорів". Я думаю, що такі наміри мають Російська Федерація. Вони трохи диференціювали свої завдання з поглинання України та розбивають їх на етапи. Згадайте 2014 рік – їм вдалося створити дві квазіреспубліки, які ніхто у світі не визнав, окрім Російської Федерації. Сьогодні вони захопили частину нашої території та знову готові до переговорів. Це просто відстрочка наступної війни", – сказав Жданов.

Проте військовий експерт попередив – Путіну потрібна оперативна пауза для того, щоб збирати нове військо.

"На сьогоднішній день у нього вже немає сформованих резервів на території Росії, щоб завтра кинути в бій. Росія включатиме всі важелі для того, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Для того, щоб зафіксувати ті досягнення, які сьогодні мають російські війська" , – пояснив Жданов.

Чому переговори Зеленського з Путіним зараз неможливі

Наразі окуповано 21% території нашої країни. У такому становищі розмова з Володимиром Путіним проходити не може, вважає журналіст Дмитро Гордон.

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Він сказав, що є противником будь-яких переговорів із Путіним на рівні президентів.

"У нас окуповано сьогодні 21% України. Це п'ята частина території країни. У такому становищі розмовляти з Путіним із позиції сили неможливо. На рівних – неможливо. А навіщо з ним тоді розмовляти?" – сказав Гордон.

Журналіст додав, що з Путіним має говорити українська армія переконливою мовою.

Нагадаємо, прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський не повинен зазнавати тиску з боку світових держав, щоб він погодився на невигідну мирну угоду з Путіним

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Раніше президент Польщі Анджей Дуда розкритикував розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона з російським лідером Володимиром Путіним. З його слів, ці переговори ні до чого не приведуть.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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