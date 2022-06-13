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Ягун: Путін сподівається перемогти Україну до чергової особливої дати

Павло Заяць Павло Заяць
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13 червня, 06:17
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Генерал проаналізував плани Кремля і пояснив відмінність ЗСУ від російської армії
Віктор Ягун розповів про плани Володимира Путіна щодо України
Віктор Ягун розповів про плани Володимира Путіна щодо України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін сподівається приурочити перемогу над Україною до сторіччя створення Радянського Союзу. Але ЗСУ мають всі можливості зірвати цей план окупантів, як зривали і попередні плани.

Про це розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в інтерв'ю Олегу Панюті в ефірі проєкту Пояснює Панюта на Youtube-каналі Україна 24.

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- Пане Вікторе, яка, на вашу думку, буде найближча дата, до якої Путін сказав завершити активну фазу операції?

- Для мене найближча концептуальна дата – це 24 грудня цього року. Це сторіччя Радянського Союзу, дата, до якої вони хочуть щось концептуально зробити – чи об'єднати ці землі під якимсь одним прапором, чи зробити якийсь потужний захід у Москві, так само всіх запросивши. До 24 грудня вони мають щось зробити.

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- До 24 грудня у нас будуть постійно обстріли, постійно намагання кудись просунутися вглиб українських земель? Чи це дата, до якої все має умовно завершитись?

- Ми думали, що це може завершитись до 9 травня – не завершилось. Думаю, що якщо буде активна фаза, як ми воюємо, стримуємо ворога, потрошки посуваємо його – нічого не зміниться і до 24 грудня. Їхні дати – це їхні дати. В нас вони зовсім інші. Я ж не говорю про 24 серпня – 31 рік відновлення незалежності.

У чому різниця між ЗСУ та армією Росії

- Для нас важлива не дата, а факт відновлення української цілісної території.

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- Так. Тому ми й відрізняємося від них, зокрема й діями на фронті. Коли командувач ставить завдання, він довіряє командирам на місцях, і вони навіть не виконавши наказ можуть спокійно набрати вище керівництво і пояснити, чому вони не виконали наказ – не можна було того, не було того... І вони точно знають, що це не передбачає, що їх знімуть, кудись відправлять, розстріляють, посадять. Ця дрібна нібито ініціатива, оці всі речі і контакти, які є на глибинному рівні, зовсім міняють психологію армії. Армія розуміє, що їх чують.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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