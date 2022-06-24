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Захватчики придумали, как взорвать детскую больницу в Харькове и обвинить ВСУ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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24 июня, 00:59
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Оккупанты "анонсировали" новую атаку
Оккупантам все равно на жизни не только взрослых, но и детей/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупантам все равно на жизни не только взрослых, но и детей/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России "анонсировали" подрыв больницы в Харькове. Вероятно, оккупанты планируют обвинить в этом Украину.

Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ.

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Как заявили в России, украинские военные якобы "под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города" в первую детскую городскую больницу Харькова.

В Межведомственном координационном штабе России утверждают, что здание больницы заминировано. В РФ заявляют, что украинцы якобы планируют взорвать здание с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.

Также в штабе добавили, что для подготовки фото и видеоматериала в Харьков уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств.

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Обстрел Харьковской области

Российские оккупанты в течение четверга, 23 июня, обстреливали Харьковскую область. В результате есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

"В городе Чугуев есть 6 раненых, из которых двое детей – 6 и 9 лет. В селе Большая Бабка Чугуевского района 1 человек получил ранения. В Золочеве Богодуховского района также ранен 1 гражданский", — говорится в сообщении.

Также в результате вражеских обстрелов пострадали двое жителей села Андреевка Изюмского района. Два человека погибли в Балаклее Изюмского района.

"Жителей Харькова и области призываем не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах!" — отметили в ОВА.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Харькове с крыши дома сняли авиабомбу весом полтонны. Также мы писали, что оккупанты ударили по метро в Харькове.

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