Оккупанты мощно обстреляли Харьковскую область, есть погибшие

Захватчики продолжают атаковать населенные пункты Украины разными видами оружия

Оккупанты периодически обстреливают Харьковскую область/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты в течение четверга, 23 июня, обстреливали Харьковскую область. В результате есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

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"В городе Чугуев есть 6 раненых, из которых двое детей – 6 и 9 лет. В селе Большая Бабка Чугуевского района 1 человек получил ранения. В Золочеве Богодуховского района также ранен 1 гражданский", — говорится в сообщении.

Также в результате вражеских обстрелов пострадали двое жителей села Андреевка Изюмского района. Два человека погибли в Балаклее Изюмского района.

"Жителей Харькова и области призываем не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах!" — отметили в ОВА.

Оккупанты ударили по Сумской области с дронов-камикадзе

Российские оккупанты атаковали с дронов-камикадзе Краснопольскую громаду Сумской области. Ранены четыре человека. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня была атака с дронов-камикадзе на территории громады. Четыре человека ранены, из них двое в тяжелом состоянии в больнице. Также поврежден автомобиль", — сообщил Живицкий.

Он добавил, что днем во вторник, 21 июня, россияне совершили 4 обстрела из минометов и других видов оружия по Краснопольской громаде в Сумской области. Всего по территории громады зафиксировано за день 42 прилета.

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"Россияне били в том числе и по населенным пунктам. Повреждены дома, хозяйственные постройки, школа и сельский совет. Уютный парк в одном из населенных пунктов громады уничтожен вражескими снарядами", — написал Живицкий в Telegram.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты разгромили братскую могилу защитников Николаева. Также мы писали, что захватчики придумали новый лайфхак, чтобы сбежать с войны.