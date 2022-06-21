Оккупанты ударили по метро в Харькове – есть раненый

В результате было повреждено как минимум три поезда, которые обслуживают харьковский метрополитен

В Харькове РФ ударила ракетой по метрополитену. Фото: коллаж "Сегодня"

Одна из российских баллистических ракет, выпущенная по Харькову 20 июня, ударила по объекту харьковского метрополитена. В результате этого один человек ранен. Также повреждены три поезда.

Об этом сообщил начальник Главного управления полиции Харьковской области Владимир Тимошко, передает "Суспільне".

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"Был нанесен удар по инфраструктуре харьковского метрополитена. В частности — по месту расположения поездов метрополитена. В результате чего было повреждено как минимум три поезда, которые обслуживают харьковский метрополитен... В результате удара по инфраструктуре метрополитена есть раненый. Это средняя степень тяжести, будем надеяться, что угрозы жизни не будет", – сказал Тимошко.

По его мнению, эти удары – это крик отчаяния, желания, чтобы жители начали паниковать и массово уезжать из города Харькова.

Синегубов рассказал, готовы ли ВСУ к новому наступлению оккупантов на Харьков

Вооруженные силы Украины готовы к новому наступлению российских оккупантов на Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет Telegram-канал "Сегодня".

По его словам, у украинских военных в Харьковской области хватает мотивации, духа и умений для того, чтобы оттеснять врага от областного центра.

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С 24 февраля есть понимание, что Харьков и область для россиян принципиальны, особенно учитывая то, как их здесь встретили. ВСУ делают все возможное, чтобы быть готовыми к любым сценариям.

Ранее мы рассказывали, что обстрелы Харькова усилились, потому что украинские военные практически дошли до госграницы. Оккупанты пытаются приложить максимум усилий, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Однако область постепенно освобождается от российских захватчиков. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.