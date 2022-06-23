В Харькове с крыши дома сняли авиабомбу весом в полтонны (фото)

С начала российского вторжения спасатели в Харькове изъяли три подобные бомбы

Пиротехники хорошо поработали. Фото: коллаж "Сегодня"

На крыше одного из домов на Северной Салтовке в Харькове спасатели сняли неразорвавшуюся фугасную авиабомбу весом в 500 кг.

Как сообщил "Суспільному" начальник группы пиротехнических и специальных водолазных работ ГСЧС Игорь Овчарук, снаряд пролежал на крыше около трех месяцев.

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По его словам, авиабомба лежала на крыше с 19 марта. Снять снаряд пиротехники не могли из-за непрекращающихся обстрелов района.

Игорь Овчарук отметил, что если бы авиабомба разорвалась, разрушения были бы значительными.

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Ранее мы сообщали, что спасатели показали мощнейшую бомбу, сброшенную россиянами на Харьков.

Также напомним, как распознать боеприпасы и что делать, если нашел снаряд или мину.