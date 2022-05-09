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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

За сутки ПВО Украины уничтожила 10 целей оккупантов

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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9 мая, 00:59
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Российские захватчики продолжают нести потери
Украинские защитники уничтожают технику оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"
Украинские защитники уничтожают технику оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Противовоздушная оборона Украины 8 мая уничтожила 10 целей российских оккупантов. В частности, были обезврежены ракеты.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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Подробности

8 мая противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ поражено 5 беспилотных летательных аппаратов: 4 "Орлан-10", один "Форпост" и три крылатые ракеты. Еще два беспилотника "Орлан-10" уничтожили зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск Украины.

Всего за сутки поражено 10 воздушных целей:

  • 7 БпЛА (ОТР);
  • 3 крылатые ракеты.

Ударная авиация Воздушных сил Украины наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая врага возможности совершать наступательные действия на отдельных направлениях.

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Потери у оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 до 08.05 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 25 500 (+400) человек;
  • танков ‒ 1130 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед.;
  • артиллерийских систем – 509 (+0) ед.;
  • РСЗО – 179 (+7) ед.;
  • средств ПВО – 86(+2) ед.;
  • самолетов – 199 (+0) ед.;
  • вертолетов – 156 (+1) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27) ед.;
  • кораблей/катеров – 12 (+1) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19);
  • специальной техники – ​​39 (+1);
  • крылатых ракет – 92 (+2).

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Данные на 11:00 8 мая
1
Личный состав 25500
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 156
Вертолеты
4
Танки 1130
Танки
5
ББМ 2741
ББМ
6
Артиллерия 509
Артиллерия
7
Средства ПВО 86
Средства ПВО
8
РСЗО 179
РСЗО
9
БПЛА 360
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1961
Транспорт
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Герої не вмирають!

Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
История героини
Хроника агрессии
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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