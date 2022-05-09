За сутки ПВО Украины уничтожила 10 целей оккупантов

Противовоздушная оборона Украины 8 мая уничтожила 10 целей российских оккупантов. В частности, были обезврежены ракеты.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Подробности
8 мая противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ поражено 5 беспилотных летательных аппаратов: 4 "Орлан-10", один "Форпост" и три крылатые ракеты. Еще два беспилотника "Орлан-10" уничтожили зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск Украины.
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Всего за сутки поражено 10 воздушных целей:
- 7 БпЛА (ОТР);
- 3 крылатые ракеты.
Ударная авиация Воздушных сил Украины наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая врага возможности совершать наступательные действия на отдельных направлениях.
Потери у оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 до 08.05 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 25 500 (+400) человек;
- танков ‒ 1130 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед.;
- артиллерийских систем – 509 (+0) ед.;
- РСЗО – 179 (+7) ед.;
- средств ПВО – 86(+2) ед.;
- самолетов – 199 (+0) ед.;
- вертолетов – 156 (+1) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27) ед.;
- кораблей/катеров – 12 (+1) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19);
- специальной техники – 39 (+1);
- крылатых ракет – 92 (+2).