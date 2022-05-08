ВСУ за сутки уничтожили 400 оккупантов и 8 танков – Генштаб

Российские оккупанты продолжают терять личный состав и военную технику в Украине

Наибольшие потери были на Новопавловском направлении / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 400 российских оккупантов, 8 танков,28 артиллерийских систем. Кроме того, с начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 25 500 живой силы. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook опубликовал потери противника с начала широкомасштабной войны.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.05 ориентировочно составили:

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личного состава – около 25500 (+400) человек ,

танков ‒ 1130 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед,

артиллерийских систем – 509 (+0) ед,

РСЗО – 179 (+7) ед,

средства ПВО – 86(+2) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 156 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27) ед,

корабли /катера – 12 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19).

специальная техника – ​​39 (+1).

крылатые ракеты – 92 (+2).

Указано, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском направлении.

Ситуация в Украине