ВСУ за сутки уничтожили 400 оккупантов и 8 танков – Генштаб

За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 400 российских оккупантов, 8 танков,28 артиллерийских систем. Кроме того, с начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 25 500 живой силы. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook опубликовал потери противника с начала широкомасштабной войны.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 25500 (+400) человек ,
- танков ‒ 1130 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 509 (+0) ед,
- РСЗО – 179 (+7) ед,
- средства ПВО – 86(+2) ед,
- самолетов – 199 (+0) ед,
- вертолетов – 156 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27) ед,
- корабли /катера – 12 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19).
- специальная техника – 39 (+1).
- крылатые ракеты – 92 (+2).
Указано, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском направлении.
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