Оккупанты захватили окраину села Шандригалово в Донецкой области

Захват произошел в результате штурмовых действий

Войска РФ оккупировали село. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские города. В Донецкой области враги частично захватило село Шандриголово. Они оккупировались на северной окраине.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама

"На Лиманском направлении в результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандриголово", – заявили в ведомстве.

РФ хочет захватить два украинских города на Донбассе – разведка

Россия продолжает разворачивать свои войска в Харьковской области, а также пытается продвинуться на Донбасс. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

Как стало известно, Россия развернула 22 батальонные тактические группы под Изюмом, пытаясь продвинуться в направлении северного Донбасса.

В Минобороны заявили, что Россия планирует захватить города Краматорск и Северодонецк, несмотря на упорное сопротивление Вооруженных сил Украины.

Реклама

Захват этих городов укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе.

Ранее мы писали: