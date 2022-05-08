Оккупанты захватили окраину села Шандригалово в Донецкой области

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские города. В Донецкой области враги частично захватило село Шандриголово. Они оккупировались на северной окраине.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"На Лиманском направлении в результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандриголово", – заявили в ведомстве.
РФ хочет захватить два украинских города на Донбассе – разведка
Россия продолжает разворачивать свои войска в Харьковской области, а также пытается продвинуться на Донбасс. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.
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Как стало известно, Россия развернула 22 батальонные тактические группы под Изюмом, пытаясь продвинуться в направлении северного Донбасса.
В Минобороны заявили, что Россия планирует захватить города Краматорск и Северодонецк, несмотря на упорное сопротивление Вооруженных сил Украины.
Захват этих городов укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе.