Окупанти захопили околицю села Шандриголове на Донеччині

Російські окупанти продовжують штурмувати українські міста. У Донецькій області вороги частково захопило село Шандриголове. Вони окупувалися на північній околиці.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"На Лиманському напрямку внаслідок штурмових дій противник захопив північну околицю села Шандриголове", – заявили у відомстві.
РФ хоче захопити два українські міста на Донбасі – розвідка
Росія продовжує розгортати свої війська на Харківщині, а також намагається просунутися на Донбас. Про це повідомили у Міноборони Великої Британії.
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Як стало відомо, Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом, намагаючись просунутися у напрямку північного Донбасу.
У Міноборони заявили, що Росія планує захопити міста Краматорськ та Сєверодонецьк, незважаючи на завзятий опір Збройних сил України.
Захоплення цих міст зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для зусиль з відсічення українських сил у регіоні.