Окупанти захопили околицю села Шандриголове на Донеччині

Захоплення відбулося внаслідок штурмових дій

Війська РФ окупували село. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати українські міста. У Донецькій області вороги частково захопило село Шандриголове. Вони окупувалися на північній околиці.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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"На Лиманському напрямку внаслідок штурмових дій противник захопив північну околицю села Шандриголове", – заявили у відомстві.

РФ хоче захопити два українські міста на Донбасі – розвідка

Росія продовжує розгортати свої війська на Харківщині, а також намагається просунутися на Донбас. Про це повідомили у Міноборони Великої Британії.

Як стало відомо, Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом, намагаючись просунутися у напрямку північного Донбасу.

У Міноборони заявили, що Росія планує захопити міста Краматорськ та Сєверодонецьк, незважаючи на завзятий опір Збройних сил України.

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Захоплення цих міст зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для зусиль з відсічення українських сил у регіоні.

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