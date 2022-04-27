Українська армія піде у контрнаступ у червні – прогноз Арестовича

Влада України розраховує на постачання західної зброї

Арестович розповів, коли українська армія перейде у наступ / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України зможуть перейти у контрнаступ до кінця червня, коли Захід забезпечить їх новітньою зброєю.

Про це розповів позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. Youtube-каналу "Фейгін Live".

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"За новими термінами виходить, що до кінця травня – початку червня надійде в "товарній кількості" західна зброя, здатна змінити співвідношення сил і засобів на конкретній ділянці фронту. Можливо – на двох, можливо – на трьох. І ми до середини червня отримаємо боєздатні частини, озброєні цим західним озброєнням, готові переходити в наступ. Друга половина червня, а скоріше липень – це запеклі бої, тільки українська армія піде у наступ", – сказав він.

Радник голови ОПУ зазначив, що російська армія намагатиметься створити своє зустрічне угруповання – "або у зустрічні бої вступити, або в оборонні бої, маючи якийсь оперативний резерв у напрямку нашого головного удару".

За прогнозом Арестовича, для цього Кремль пожене на війну "строковиків, яких почали призивати з 1 квітня, бо нема де брати".

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"І ці хлопці, пройшовши ледве-двомісячне навчання, а то й менше, на старій іржавій техніці або тій, яку вдасться криво-косо відновити... Їх радісно кинуть під м'ясорубку західної зброї та злих до неможливості українських солдатів, в очах яких відображаються Буча та Маріуполь".

Радник голови ОПУ звернувся до батьків російських строковиків:

"Можете уявити, що буде з вашими дітьми? Подумайте над цим добре. Може вам не потрібна ця війна?"

Яку зброю дадуть Україні

На саміті на авіабазі Рамштайн у Німеччині, в якому брали участь понад 40 міністрів оборони, було ухвалено рішення виділити Україні додаткове озброєння.

Німеччина погодилася передати Україні зенітні самохідні установки "Гепард" (правда, в якій кількості, поки тримається в секреті), Франція забезпечить Київ самохідними артилерійськими установками CAESAR (за даними ЗМІ, Україна отримає 12 гаубиць), а Великобританія відправить до нашої країни переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

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Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що озброєння, яке передасть Україні Захід, за своїми характеристиками значно перевершує аналоги, які сьогодні мають ЗСУ.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що у Німеччині було прийнято стратегічне рішення щодо переходу української армії на західні калібри та техніку за стандартами НАТО.