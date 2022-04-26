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Жданов: Путіну не дозволять застосувати ядерну зброю

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26 квітня, 19:01
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Захід може завдати превентивного удару
Олег Жданов вважає, що Путіну не дозволять застосувати ядерну зброю
Олег Жданов вважає, що Путіну не дозволять застосувати ядерну зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

У зв'язку з постійними погрозами Росії застосувати ядерну зброю країни Заходу вживають заходів, щоб запобігти цьому.

Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив у інтерв’ю з телеведучою Наташою Влащенко на Youtube-каналі Україна 24.

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Жданов нагадав, що Британія вже робила заяви про те, що вони можуть завдати удару у відповідь, нещодавно подібним чином висловилася Вікторія Нуланд.

Військовий експерт також пояснив, чому такі заяви сукупно з іншими чинниками можуть зупинити Путіна:

"Я думаю, що такі заяви, в принципі, повинні частково отверезити. Особливо тих людей, які мають причетність до алгоритму використання цієї зброї. Навіть якщо з бункера надійде команда застосувати її, то я думаю, що розвідка буде знати, вони все ж володіють ситуацією, що там відбувається".

Ймовірність превентивного удару Заходу

Жданов впевнений, що на сьогодні вся інструментальна розвідка спрямована на місця зберігання ядерних зарядів Російської Федерації. Їх теж не так вже й багато і вони всі відомі. Навіть пересічні громадяни можуть на них подивитися у картах, адже Google зняв прикриття всіх стратегічних об'єктів на території Російської Федерації.

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"Тому той же превентивний удар, про який говорить Велика Британія, він може бути нанесений звичайною зброєю, припустимо, по конвою, який транспортуватиме контейнер з ядерним боєзарядом до місця його застосування. Чому б і ні, тим більше, що ми знаємо, що така можливість у країн Заходу є. Ті ж літаки, які використовують систему Стелс, вони невидимі для російської ППО. Вони можуть злітати туди й назад, досягнувши цілі, виконавши завдання, і повернутись абсолютно без втрат".

Жданов вважає, що сам Путін навряд чи зупиниться, з огляду на логіку його дій, а от те, що його оточення зацікавлене в тому, щоб "ще трішки землю потоптати і на сонечко подивитися" – це однозначно, каже експерт. І саме це може зіграти доволі значну роль в плані ймовірності застосування ядерної зброї.

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