ЗСУ за добу знищили 400 окупантів та 8 танків – Генштаб

Герої не вмирають!

Студент, який рвався на фронт… Єгор Кігітов – член збірної України з кульової стрільби, брат-близнюк чемпіона Європи Гліба Кігітова. Студент другого курсу Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного з перших днів війни пішов добровольцем на передову. Був поранений, обгорів, але після тижня у шпиталі відмовився залишатися у тилу та повернувся на фронт. Загинув, виконуючи бойове завдання.