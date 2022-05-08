ЗСУ за добу знищили 400 окупантів та 8 танків – Генштаб

Минулої доби українські військові знищили ще 400 російських окупантів, 8 танків, 28 артилерійських систем. Крім того, з початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили 25500 живої сили. Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці Facebook опублікував втрати супротивника з початку широкомасштабної війни.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 25500 (+400) осіб,
- танків ‒ 1130 (+8) од.
- бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од.,
- артилерійських систем – 509 (+0) од.,
- РСЗВ – 179 (+7) од.,
- засоби ППО – 86(+2) од.,
- літаків – 199 (+0) од.,
- вертольотів – 156 (+1) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27) од.,
- кораблі/катери – 12 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19).
- спеціальна техніка – 39 (+1).
- крилаті ракети – 92 (+2).
Вказано, що найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському напрямку.
Далі по темі
Ситуація в Україні
- Збройні сили України відступили із Попасної Луганської області. Місто під постійним обстрілом. Наші захисники посіли міцніші позиції.
- Ворог ударив по місту Оріхів Запорізької області . В результаті постраждала лікарня.
- У Запорізькій області російські окупанти застрелили громадського активіста Сергія Семенека . Росіяни застрелили його пострілом у спину, а до того два дні катували, вимагаючи, щоб той видав місце зберігання зброї та місцевих побратимів.
- У Донецькій області вороги частково захопило село Шандриголово . Вони окупувалися північній околиці.
- У Білогорівці Луганській області російські окупанти завдали авіаудару по школі , в результаті виникла пожежа. У шкільному бомбосховищі ховалися 60 людей, швидше за все вони загинули.
- У Мережу потрапило відео удару української авіації по комплексу протиповітряної оборони армії РФ на острові Зміїний