Украинская авиация разбомбила ПВО оккупантов на острове Змеином (видео)

Украинская авиация, якобы "уничтоженная" оккупантами, ювелирно отработала по силам ПВО РФ

Украинская авиация ударила по комплексу ПВО РФ на острове Змеиный / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сеть попало видео удара украинской авиации по комплексу противовоздушной обороны армии РФ на острове Змеиный .

Видео обнародовал Telegram-канал "ХС Харьков".

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"Появилось видео с "ювелирной работой" наших СУшек по силам ПВО орков на острове Змеином. Кстати, это те же СУшки, которые уже сотни раз "сбиты" во влажных фантазиях пропагандонов эрефии", – говорится в сообщении.

ВСУ уничтожили катер оккупантов возле Змеиного

В акватории Черного моря возле острова Змеиный украинские защитники уничтожили российский катер типа "Серна". Оперативное командование "Юг" опубликовало видео.

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Ранее украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеиный. Был разбит вражеский пункт управления. Также ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

2 мая украинский беспилотник "Байрактар" уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" возле острова Змеиный.