ВСУ сбили фрегат РФ возле Змеиного? Что говорят в Минобороны

Украина отреагировала на обстрел фрегата на острове Змеиный

Появились подробности / Фото: Коллаж: Сегодня

На острове Змеиный после ударов беспилотников "Байрактар" остаются погибшие и раненые российские военные, в связи с этим Россия готовит эвакуацию. Об этом сообщил корреспондент "Сегодня".

"Сейчас эта информация проверяется. Пока что не опровергаем, но и не подтверждаем",- сообщили нам в минобороны Украины, комментируя информации СМИ о подбитии нового корабля оккупантов" – говорится в сообщении.

Захват острова Змеиный

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.

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После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы на х**". Затем последовал мощный обстрел острова, и 13 пограничников погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что защитникам острова Змеиный присвоят звания Героев Украины посмертно.