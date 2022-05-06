ЗСУ збили фрегат РФ біля Зміїного? Що кажуть у Міноборони

Україна відреагувала на обстріл фрегата на острові Зміїний

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На острові Зміїний після ударів безпілотників "Байрактар" залишаються загиблі та поранені російські військові, у зв'язку з цим Росія готує евакуацію. Про це повідомив кореспондент "Сегодня".

"Зараз ця інформація перевіряється. Поки що не спростовуємо, але й не підтверджуємо", – повідомили в міноборони України, коментуючи інформацію ЗМІ про підбиття нового корабля окупантів" – йдеться в повідомленні.

Захоплення острова Зміїний

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний .

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Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

До мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані на х**". Потім був потужний обстріл острова, і 13 прикордонників загинули.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що захисникам острова Зміїний присвоять звання Героїв України посмертно.