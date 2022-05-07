Подводный флот РФ пополнился еще одним кораблем. ВСУ ударили по катеру оккупантов на Змеином (видео)

Оперативное командование "Юг" опубликовали уничтожение объекта на воде

ВСУ уничтожили российский катер / Фото: Коллаж: Сегодня

В акватории Черного моря возле острова Змеиный украинские защитники уничтожили российский катер типа "Серна". Это уже не первое попадание наших защитников.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

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"Чернобаевка уже стала легендарной жаровней для орков...Змеиный – не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам! Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения", – говорится в сообщении.

Оперативное командование "Юг" опубликовали уничтожение объекта на воде, на котором ходят люди, у берегов острова.

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Захват острова Змеиный

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы на х**". Затем последовал мощный обстрел острова, и пограничники попали в плен.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что защитникам острова Змеиный присвоят звания Героев Украины.