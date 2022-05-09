За добу ППО України знищила 10 цілей окупантів

Протиповітряна оборона України 8 травня знищила 10 цілей російських окупантів. Зокрема, були знешкоджені ракети.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Деталі
8 травня протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ уражено 5 безпілотних літальних апаратів: 4 "Орлан-10", один "Форпост", та три крилаті ракети. Ще два безпілотники "Орлан-10" знищили зенітні ракетні підрозділи Сухопутних військ України.
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Загалом за добу уражено 10 повітряних цілей:
- 7 БпЛА (ОТР);
- 3 крилаті ракети.
Ударна авіація Повітряних сил України завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках.
Втрати в окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.05 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 25 500 (+400) осіб;
- танків ‒ 1130 (+8) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од.;
- артилерійських систем – 509 (+0) од.;
- РСЗВ – 179 (+7) од.;
- засобів ППО – 86(+2) од.;
- літаків – 199 (+0) од.;
- гелікоптерів – 156 (+1) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27) од.;
- кораблів/катерів – 12 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19);
- спеціальної техніки – 39 (+1);
- крилатих ракет – 92 (+2).