ЗСУ влаштували для окупантів нову "Чорнобаївку" (відео)

Герої не вмирають!

Танкіст-наставник… Олександр Цюпак – кадровий військовий, майстер-сержант, гордість 14-ї окремої механізованої бригади. Його танковий взвод кілька разів визнавався найкращим в Україні, а сам він став наставником для сотень українських танкістів. Захищаючи Київську область, екіпаж Цюпака знищив близько 10 одиниць бронетехніки ворога та відбив атаку у напрямку Макарова. Загинув унаслідок артилерійського обстрілу. Герой України. Посмертно.