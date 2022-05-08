ВСУ устроили для оккупантов новую "Чернобаевку" (видео)

Герої не вмирають!

Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.