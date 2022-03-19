ВСУ уничтожили заместителя командующего Черноморским флотом РФ

Украинские защитники аннулировали очередного оккупанта

На одного оккупанта стало меньше/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники уничтожили очередного российского оккупанта. На этот раз капитана первого ранга Андрея Палия.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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"Наши забаранили целого капитана первого ранга, заместителя командующего по военно-патриотической работе Черноморского флота Андрея Палия", — сообщил Братчук.

Потери оккупантов

24 день героической обороны Украины, на которую вероломно напали войска военного преступника Владимира Путина 24 февраля, принес немало побед украинской армии.

"Сегодня военнослужащие Объединенных сил в очередной раз нанесли потери российским оккупантам. Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага", – говорится в официальном сообщении.

Украинские защитники уничтожили:

10 БМД;

2 МТ-ЛБ;

8 танков;

7 БМП-2;

1 БТР;

10 грузовых автомобилей:

Потери живой силы противника составили более 100 человек.

Ситуация

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