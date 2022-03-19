ВСУ уничтожили заместителя командующего Черноморским флотом РФ

Украинские защитники уничтожили очередного российского оккупанта. На этот раз капитана первого ранга Андрея Палия.
Об этом на своем канале в Telegram сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Подробности
"Наши забаранили целого капитана первого ранга, заместителя командующего по военно-патриотической работе Черноморского флота Андрея Палия", — сообщил Братчук.
Потери оккупантов
24 день героической обороны Украины, на которую вероломно напали войска военного преступника Владимира Путина 24 февраля, принес немало побед украинской армии.
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"Сегодня военнослужащие Объединенных сил в очередной раз нанесли потери российским оккупантам. Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага", – говорится в официальном сообщении.
Украинские защитники уничтожили:
- 10 БМД;
- 2 МТ-ЛБ;
- 8 танков;
- 7 БМП-2;
- 1 БТР;
- 10 грузовых автомобилей:
- Потери живой силы противника составили более 100 человек.
Ситуация
- В официальной сводке Министерства обороны Украины по состоянию на 18.00 19 марта 2022 сообщается, что защитники Украины надежно удерживают рубежи обороны и вынуждают врага отказаться от продолжения наступления.
- Сегодня у оккупанта оказалось меньше на один разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор".
- В Луганской области Вооруженные силы Украины могли похвастать поражением тактического ракетного комплекса "Точка-У".
- Согласно официальным данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 19 марта ВСУ уничтожили 95 самолетов и 115 вертолетов противника.
- Экс-премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор хотят, чтобы был создан новый Международный трибунал для расследования действий президента России Владимира Путина в Украине.