ВСУ продолжает "крошить" оккупантов – новое видео работы Bayraktar

Истории подвигов

Василий Штефко - солдат-доброволец, рота огневой поддержки 128-й горно-штурмовой бригады. Потерял обе ноги на производстве (у него - протезы), но это не остановило 55-летнего мужчину пойти в военкомат и убедить всех, что он будет полезен в защите родины: "Просто не смог сидеть дома. Как и мой отец, который в 1941-м, когда ему было 15, соврал, что уже совершеннолетний, и пошел на фронт"... Жена и 11-летняя дочь ждут воина с победой.

Слава Україні!