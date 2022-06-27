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ВСУ мощно ударили по захватчикам на юге

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 июня, 03:55
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Потери есть как среди оккупантов, так и их техники
ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: оперативное командование "Юг", Генштаб. Коллаж: "Сегодня"
ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: оперативное командование "Юг", Генштаб. Коллаж: "Сегодня"

Ситуация на юге динамичная, напряженная, но под контролем ВСУ. За минувшие сутки, 26 июня, украинские защитники уничтожили 39 российских захватчиков, танк и четыре единицы другой бронированной техники.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Боевые действия в основном происходят в виде артиллерийских дуэлей и авиационных налетов. Продолжая тщетные попытки восстановить утраченные территории в районе Потемкиново, враг отчаянно нанес авиационный удар вертолетом Ми-28 по нашим позициям. Без потерь. Пытаясь разведать позиции наших подразделений в Херсонской области, враг активизировал воздушную разведку. Трем "Орланам-10" наши воины противовоздушной обороны метко подсекли крылья и разбили аппаратуру", — говорится в сообщении.

По Зеленодольске Днепропетровской области оккупанты выпустили 20 снарядов из "Градов". В результате атаки произошел пожар на территории одного из дачных кооперативов. Кроме этого, повреждены несколько многоэтажек, здания детской спортивной школы, почты и дома культуры.

В парковой зоне города обнаружены воронки и обломки. Ранены 2 гражданских лица. Горожанам запрещено посещать парки и побережья из-за наличия там взрывоопасных кассет от реактивных снарядов.

Три раза в течение дня обстреляна Великую Костромку. Повреждена линия электропередач, потерь среди местного населения нет.

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Украинские истребители и вертолеты попарно отработали 3 авиационные удары по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонской области.

В целом за сутки подтвержденные потери врага составили 39 захватчиков, 1 танк Т-72, 4 единицы другой бронированной и 3 – автомобильной техники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Николаевской области, 1 – в Херсонской.

"В Черном море продолжается шторм и блокирование судоходства рашистским флотом. В готовности к нанесению ракетных ударов 2 корабля, снаряженные 16 "Калибрами", — сообщили в ОК "Юг".

ВСУ уничтожили военную базу оккупантов

Вооруженные силы Украины продолжают успешно громить тыловые базы оккупационной армии РФ на захваченных территориях нашей страны. Под удар попал объект ВС РФ в городе Снежном. О взрывах в Снежном местные жители сообщили в субботу, 25 июня. Информацию подтвердил журналист, военный корреспондент Роман Бочкала.

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По его данным, уничтожена база техники ВС РФ в районе Химмаша. Он уверяет, что украинские войска использовали ракетный комплекс "Точка-У". Но возможно, это заслуга американской реактивной системы залпового огня HIMARS, которую не так давно передали Украине, сообщают СМИ.

Отметим, Снежное лежит в глубоком тылу оккупационной армии РФ, очень близко к российской границе. Оно находится под оккупацией с 2014 года.

В последние недели ВСУ успешно громят крупные тыловые объекты ВС РФ как на Южном, так и на Восточном фронтах. Среди прочего уничтожены большой склад ВС РФ в Хрустальном (бывший Красный Луч) и штаб "армейского корпуса ДНР" в Донецке. Это сильно подорвало наступательный потенциал оккупантов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты наступают на Славянск и пытаются окружить ВСУ в Лисичанске. Также мы писали, почему оккупанты боятся ближних боев с ВСУ.

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