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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

ЗСУ потужно вдарили по загарбниках на півдні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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27 червня, 03:55
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Втрати є як серед окупантів, так і їхньої техніки
ЗСУ нищать окупантів/Фото: оперативне командування "Південь", Генштаб. Колаж: "Сьогодні"
ЗСУ нищать окупантів/Фото: оперативне командування "Південь", Генштаб. Колаж: "Сьогодні"

Ситуація на півдні динамічна, напружена, але під контролем ЗСУ. За минулу добу, 26 червня, українські захисники знищили 39 російських загарбників, танк та чотири одиниці іншої броньованої техніки.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Деталі

"Бойові дії в основному відбуваються у вигляді артилерійських дуелей та авіаційних нальотів. Продовжуючи марні спроби відновити втрачені території в районі Потьомкіново, ворог відчайдушно завдав авіаційний удар гелікоптером Мі-28 по наших позиціях. Без втрат. Намагаючись розвідати позиції наших підрозділів на Херсонщині, ворог активізував повітряну розвідку. Трьом "Орланам-10" наші воїни протиповітряної оборони влучно підсікли крильця і розбили апаратуру", — йдеться у повідомленні.

По Зеленодольську Дніпропетровської області окупанти випустили 20 снарядів з "Градів". Внаслідок атаки сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів. Окрім цього, пошкоджено декілька багатоповерхівок, будівлі дитячої спортивної школи, пошти та будинку культури.

У парковій зоні міста виявлено воронки та уламки. Поранено 2 цивільні особи. Містянам заборонено відвідувати парки й узбережжя через наявність там вибухонебезпечних касет від реактивних снарядів.

Три рази протягом дня обстріляно Велику Костромку. Пошкоджено лінію електропередач, втрат серед місцевого населення немає.

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Українські винищувачі та гелікоптери попарно відпрацювали 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника у трьох районах Херсонської області.

В цілому за добу підтверджені втрати ворога склали 39 загарбників, 1 танк Т-72, 4 одиниці іншої броньованої та 3 – автомобільної техніки. Також знищено 2 склади боєприпасів на Миколаївщині, 1 – на Херсонщині.

"У Чорному морі продовжується шторм та блокування судноплавства рашистським флотом. В готовності до завдання ракетних ударів 2 кораблі, споряджені 16 "Калібрами", — повідомили в ОК "Південь".

ЗСУ знищили військову базу окупантів

Збройні сили України продовжують успішно громити тилові бази окупаційної армії РФ на захоплених територіях нашої країни. Під удар потрапив об'єкт ЗС РФ у місті Сніжному. Про вибухи у Сніжному місцеві жителі повідомили в суботу, 25 червня. Інформацію підтвердив український журналіст, військовий кореспондент Роман Бочкала.

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За його даними, знищена база техніки ЗС РФ у районі Хіммашу. Він запевняє, що українські війська використали ракетний комплекс "Точка-У". Але, можливо, це заслуга американської реактивної системи залпового вогню HIMARS, яку нещодавно передали Україні, повідомляють ЗМІ.

Зазначимо, що Сніжне лежить у глибокому тилу окупаційної армії РФ, дуже близько до російського кордону. Воно перебуває під окупацією з 2014 року.

В останні тижні ЗСУ успішно нищать великі тилові об'єкти ЗС РФ як на Південному, так і на Східному фронтах. Серед іншого знищено великий склад ЗС РФ у Хрустальному (колишній Красний Луч) та штаб "армійського корпусу ДНР" у Донецьку. Це сильно підірвало наступальний потенціал окупантів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти наступають на Слов'янськ і намагаються оточити ЗСУ у Лисичанську. Також ми писали, чому окупанти бояться ближніх боїв із ЗСУ.

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