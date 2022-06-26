Войска РФ устроили новый обстрел Харькова: снаряд попал в жилой дом (видео)

После обстрела на Салтовке начался пожар

Ракеты по Харькову запускали из Белгородской области. Коллаж "Сегодня"

Поздним вечером 25 июня российские войска снова начали обстрел Харькова с территории Белгородской области РФ.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

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Российские оккупанты продолжают из артиллерии и РСЗО обстреливать Харьков и область. Ранее враг нанес ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова.

После обстрела на Салтовке начался пожар. К сожалению попали в один дом, у него пострадала часть крыши.

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Отмечается, что время подлета каждой – до трех минут.

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На территории области враг обстреливал Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки. Началось несколько пожаров, есть погибшие и раненые.

Обстановка

Только днем стало известно, что в России "анонсировали" подрыв больницы в Харькове, где проходят лечение раненые в результате обстрелов оккупантов местные жители. Вероятно, оккупанты планируют обвинить в этом Украину.

Российские оккупанты в течение четверга, 23 июня, обстреливали Харьковскую область. В результате есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.