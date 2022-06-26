Війська РФ влаштували новий обстріл Харкова: снаряд потрапив до житлового будинку (відео)

Пізнього вечора 25 червня російські війська знову почали обстріл Харкова з території Білгородської області РФ.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Подробиці
Російські окупанти продовжують з артилерії та РСЗВ обстрілювати Харків та область. Раніше ворог завдав ракетних ударів по Київському та Немишлянському районам Харкова.
Після обстрілу на Салтівці почалася пожежа. На жаль, потрапили в один будинок, у нього постраждала частина даху.
Зазначається, що час підльоту кожної – до трьох хвилин.
На території області ворог обстрілював Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони. Зруйновано житлові будинки, господарські споруди. Почалося кілька пожеж, є загиблі та поранені.
Обстановка
Тільки вдень стало відомо, що в Росії "анонсували" підрив лікарні у Харкові, де проходять лікування поранені внаслідок обстрілу окупантів місцеві жителі. Ймовірно, окупанти планують звинуватити у цьому Україну.
Російські окупанти протягом четверга, 23 червня, обстрілювали Харківську область . В результаті є загиблі та поранені. Про це повідомили у Харківській ОВА.