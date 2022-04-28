Военные РФ применили фосфорные снаряды: "Азов" показал последствия (видео)

Оккупанты применяют для обстрелов запрещенное вооружение

Азов показав последствия обстрелов РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты сбрасывают на украинские города фосфорные бомбы. О том, какие последствия после таких обстрелов, в своем Telegram-канале написал командир 98-го батальона теробороны "Азов" Родион Кудряшов.

"Обстрел фосфорными боеприпасами, вот такая остается дырочка, обожженная, там в ней не видно дна. Вот такие у нас, братья наши русские, пидо..сы", – прокомментировал он результаты обстрела.

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Где именно был обстрел, Кудряшов не указал.

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