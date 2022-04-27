Оккупанты ударили фосфорными снарядами по Авдеевке (фото)

В результате обстрелов в городе случилось несколько пожаров

Последствия обстрела в Авдеевке / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне дважды ударили по Авдеевке фосфорными снарядами. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.

Первый удар произошел вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром был еще один в центре города. В результате этих обстрелов в городе загорелось несколько пожаров.

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Следом за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудар – попали в многоэтажку. Известно по меньшей мере об одном раненом.

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Кроме того, Вооруженные силы Украины отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении, сообщили в Донецкой ОВА.

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