Оккупанты ударили ракетами по частному сектору Запорожья, пострадал ребенок (фото)

В результате обстрела пострадали дети

Оккупанты обстреляли Запорожье / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье российские войска выпустили ракету по частному сектору, есть пострадавшие. Об этом сообщает Запорожская ОВА в своем Telegram-канале.

"Прилет" по Запорожью: ракета российских военных повредила два дома в частном секторе. Удар был нанесен авиацией, применена ракета Х-55 класса "воздух — земля", – говорится в сообщении.

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64-й день войны, что происходит

Российские войска запустили ракету по Синельниковскому району Днепропетровской области. В результате обстрела разбомбили завод.

Мощные обстрелы Лисичанска – там уничтожено 13 домов. Город страдал от огня россиян на протяжении всех суток.

Россия увеличивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

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Украинские военные за минувшие сутки ВСУ поразили 8 воздушных целей российских оккупантов. В частности, удалось уничтожить самолет истребитель-бомбардировщик.