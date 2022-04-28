Окупанти вдарили ракетами по приватному сектору Запоріжжя, постраждала дитина (фото)

У Запоріжжі російські війська випустили ракету в приватному секторі, є потерпілі. Про це повідомляє Запорізька ОВА у своєму Telegram-каналі.
"Попередня інформація: пошкоджено два будинки в приватному секторі. Удар був завданий рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу "повітря-земля", – йдеться у повідомленні.
64-й день війни, що відбувається
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