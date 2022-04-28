Окупанти вдарили ракетами по приватному сектору Запоріжжя, постраждала дитина (фото)

Внаслідок обстрілу постраждали діти

Окупанти обстріляли Запоріжжя / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі російські війська випустили ракету в приватному секторі, є потерпілі. Про це повідомляє Запорізька ОВА у своєму Telegram-каналі.

"Попередня інформація: пошкоджено два будинки в приватному секторі. Удар був завданий рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу "повітря-земля", – йдеться у повідомленні.

64-й день війни, що відбувається

Російські війська запустили ракету по Синельниківському району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу розбомбили завод.

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Потужні обстріли Лисичанська – там знищено 13 будинків. Місто страждало від вогню росіян протягом усієї доби.

Росія збільшує темпи проведення наступальної операції. Майже в усіх напрямках російські окупанти чинять інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Українські військові за минулу добу ЗСУ вразили 8 повітряних цілей російських окупантів. Зокрема, вдалося збити винищувач-бомбардувальник.