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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Окупанти вдарили ракетами по приватному сектору Запоріжжя, постраждала дитина (фото)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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28 квітня, 10:56
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Внаслідок обстрілу постраждали діти
Окупанти обстріляли Запоріжжя
Окупанти обстріляли Запоріжжя / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі російські війська випустили ракету в приватному секторі, є потерпілі. Про це повідомляє Запорізька ОВА у своєму Telegram-каналі.

"Попередня інформація: пошкоджено два будинки в приватному секторі. Удар був завданий рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу "повітря-земля", – йдеться у повідомленні.

64-й день війни, що відбувається

Російські війська запустили ракету по Синельниківському району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу розбомбили завод.

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Потужні обстріли Лисичанська – там знищено 13 будинків. Місто страждало від вогню росіян протягом усієї доби.

Росія збільшує темпи проведення наступальної операції. Майже в усіх напрямках російські окупанти чинять інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Українські військові за минулу добу ЗСУ вразили 8 повітряних цілей російських окупантів. Зокрема, вдалося збити винищувач-бомбардувальник.

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Особовий склад
2
Літаки 187
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 970
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5
ББМ 2389
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Засоби ППО 72
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Нескорені
Євген Шаматалюк - майор, командир десантно-штурмового підрозділу 79-ї окремої аеромобільної бригади. На війні - з березня 2014-го. Зараз - на Харківському напрямку. Відбиваючи атаки ворога, за один день підрозділ Шаматалюка знищив 90 одиниць техніки, взяв у полон десяток російських бойовиків зі зброєю та спорядженням. Герой України.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
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Герої не вмирають!

Ціною життя врятував авіабригаду... Радіонов В'ячеслав Денисович - старший лейтенант, військовий льотчик. Виявив особисту мужність: відволік на себе ворога, завдяки чому повний склад літаків його бригади піднявся у повітря в місті Василькові на Київщині, що врятувало їх від ракетного удару. Герой України. Посмертно.

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