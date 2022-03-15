Верховная Рада продлила военное положение: на какой срок

Военное положение в стране продлили из-за продолжающейся агрессии РФ

Действие военного положения в Украине продлили до 25 апреля / Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада продлила срок действия военного положения на всей территории Украины до 25 апреля.

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Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине с 26 марта до 25 апреля. За проголосовали 343 депутата.

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Когда ввели военное положение

24 февраля, когда Россия начала наносить удары по военной инфраструктуре страны, в Украине ввели военное положение.

"Мы вводим военное положение на всей территории нашей страны. Сегодня от каждого из вас нужно спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, работает армия, работает весь военный сектор Украины", – призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Зачем продлили военное положение

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту за подписью секретаря СНБО Алексея Данилова, продлить действие военного положения нужно в связи с продолжающейся агрессией Российской Федерации против Украины.

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"Реализация указа... будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение военной агрессии Российской Федерации против Украины" - такие результаты принятия документа прогнозирует секретарь СНБО.

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