Враг сосредоточился на трех целях — подробности от Арестовича

Советник главы ОП рассказал, что сейчас происходит на линии фронта

Арестович рассказал, как ВСУ борются с оккупантами / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия сосредоточила свои усилия на нескольких районах Украины, рассказал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

"Ситуация остается контролируемой. ВСУ наносят мощные удары по противнику в районах его сосредоточения. Сейчас можно сказать, что противник определился с направлениями своих оперативных усилий. Это, во-первых, зона ООС и город Мариуполь, а также город Николаев. В Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях ситуация остается более спокойной, часть своих войск противник перебрасывает на юг или восток. Это могло произойти благодаря мужественному сопротивлению жителей и сил обороны Киева, Чернигова, Харькова и Сум. Там противник становится в оборону, мы наносим по нему удары. Наступательных действий он не предпринимает", — сказал он.

Арестович отметил, что украинские Воздушные силы сумели нанести урон врагу.

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"На протяжении суток отлично отработали наши Воздушные силы, они сбили как минимум 7 летательных аппаратов противника, из них 4 самолета, 2 вертолета, 1 БПЛА тактического уровня, а также крылатые ракеты, количество которых устанавливается. Ночью противник наносил удары по городам Украины, но это попытки отомстить нам за очень успешную работу Воздушных сил, ударных подразделений, ракетных войск и артиллерии, которые нанесли сокрушительный удар по противнику в Херсонской, Киевской области и в зоне ООС", — рассказал он.

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