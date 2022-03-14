Российские солдаты массово пишут рапорты об отказе воевать в Украине (фото)

Российские солдаты массово отказываются воевать в Украине. Речь идет об оккупантах, которые уже успели принять участие в боевых действиях и вернулись в места дислокации.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.
Фотографии рапортов военнослужащих 41 А ЦВО ВС РФ, в полном составе прибывших в Украину,
попали в распоряжение информационного издания Guildhall. Среди основных причин отказа:
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- нежелание быть использованными в качестве "пушечного мяса",
- неразъяснение причин военной операции в Украине,
- отсутствие технического обеспечения и связи с командованием.
Фото: Антон Геращенко
Обстановка на фронте за минувшие сутки
В Генштабе утром 14 марта обновили информацию по ситуации, сложившейся в ходе войны России против Украины:
- ВСУ ударили по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.
- Воздушные силы ВСУ уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация по типу уточняется).
- Оккупанты во всех направлениях не имели успехов в наступлениях против украинских войск. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удерживании на ранее занятых рубежах.
- Вновь фиксируются редкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.
- Нравственно-психологическое состояние противника остается на низком уровне, военные отказываются выполнять приказы командования.
- По заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил Беларуси участвовать в войне с Украиной не будут.
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