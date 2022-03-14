Российские солдаты массово пишут рапорты об отказе воевать в Украине (фото)

Военные РФ говорят, что не хотят быть "пушечным мясом", а также, что им не разъяснили причины войны в Украине

Российские солдаты отказываются повторно воевать на Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские солдаты массово отказываются воевать в Украине. Речь идет об оккупантах, которые уже успели принять участие в боевых действиях и вернулись в места дислокации.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

Реклама

Фотографии рапортов военнослужащих 41 А ЦВО ВС РФ, в полном составе прибывших в Украину,

попали в распоряжение информационного издания Guildhall. Среди основных причин отказа:

нежелание быть использованными в качестве "пушечного мяса",

неразъяснение причин военной операции в Украине,

отсутствие технического обеспечения и связи с командованием.

Реклама

Реклама

Фото: Антон Геращенко

Обстановка на фронте за минувшие сутки

В Генштабе утром 14 марта обновили информацию по ситуации, сложившейся в ходе войны России против Украины:

ВСУ ударили по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.

Воздушные силы ВСУ уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация по типу уточняется).

Оккупанты во всех направлениях не имели успехов в наступлениях против украинских войск. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удерживании на ранее занятых рубежах.

Вновь фиксируются редкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

Нравственно-психологическое состояние противника остается на низком уровне, военные отказываются выполнять приказы командования.

По заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил Беларуси участвовать в войне с Украиной не будут.

Ранее мы писали: