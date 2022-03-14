Ворог зосередився на трьох цілях – подробиці від Арестовича

Радник глави ОП розповів, що зараз відбувається на лінії фронту

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Російська армія зосередила свої зусилля на кількох районах України, розповів позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу.

"Ситуація залишається контрольованою. ЗСУ завдають потужних ударів по противнику в районах його зосередження. Зараз можна сказати, що противник визначився з напрямками своїх оперативних зусиль. Це, по-перше, зона ООС та місто Маріуполь, а також місто Миколаїв. У Київській, Чернігівській , Сумській, Харківській областях ситуація залишається спокійнішою, частину своїх військ противник перекидає на південь чи схід, що могло статися завдяки мужньому опору жителів та сил оборони Києва, Чернігова, Харкова та Сум. Там противник стає в оборону, ми завдаємо по ньому ударів. Наступальних дій він не робить", — сказав він.

Арестович зазначив, що українські Повітряні сили зуміли завдати шкоди ворогові.

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"Протягом доби чудово відпрацювали наші Повітряні сили, вони збили як мінімум 7 літальних апаратів противника, з них 4 літаки, 2 вертольоти, 1 БПЛА тактичного рівня, а також крилаті ракети, кількість яких встановлюється. Вночі противник завдав ударів по містах України, але це спроби помститися нам за дуже успішну роботу Повітряних сил, ударних підрозділів, ракетних військ та артилерії, які завдали нищівного удару по противнику в Херсонській, Київській області та в зоні ООС", – розповів він.

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