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Ворог зосередився на трьох цілях – подробиці від Арестовича

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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14 березня, 16:13
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Радник глави ОП розповів, що зараз відбувається на лінії фронту
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія зосередила свої зусилля на кількох районах України, розповів позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу.

"Ситуація залишається контрольованою. ЗСУ завдають потужних ударів по противнику в районах його зосередження. Зараз можна сказати, що противник визначився з напрямками своїх оперативних зусиль. Це, по-перше, зона ООС та місто Маріуполь, а також місто Миколаїв. У Київській, Чернігівській , Сумській, Харківській областях ситуація залишається спокійнішою, частину своїх військ противник перекидає на південь чи схід, що могло статися завдяки мужньому опору жителів та сил оборони Києва, Чернігова, Харкова та Сум. Там противник стає в оборону, ми завдаємо по ньому ударів. Наступальних дій він не робить", — сказав він.

Арестович зазначив, що українські Повітряні сили зуміли завдати шкоди ворогові.

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"Протягом доби чудово відпрацювали наші Повітряні сили, вони збили як мінімум 7 літальних апаратів противника, з них 4 літаки, 2 вертольоти, 1 БПЛА тактичного рівня, а також крилаті ракети, кількість яких встановлюється. Вночі противник завдав ударів по містах України, але це спроби помститися нам за дуже успішну роботу Повітряних сил, ударних підрозділів, ракетних військ та артилерії, які завдали нищівного удару по противнику в Херсонській, Київській області та в зоні ООС", – розповів він.

Війна в Україні 14 березня

У Генштабі оновили інформацію про ситуацію, що склалася під час війни Росії проти України.

  • ЗСУ вдарили по тиловій інфраструктурі — польових базах та складах — з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.
  • Повітряні сили ЗСУ знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація щодо типу уточнюється).
  • Окупанти на всіх напрямках не мали успіху в наступі проти українських військ. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів.
  • Знову фіксуються рідкісні випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об'єктів, для облаштування вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.
  • Російські військові вже відмовляються виконувати накази командування.
  • За заявою одного із чиновників Сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці Збройних сил Білорусі не братимуть участі у війні з Україною.

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