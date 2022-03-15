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Верховна Рада продовжила воєнний стан: на який строк

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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15 березня, 15:59
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Воєнний стан у країні продовжили через агресію РФ, що триває
Дію воєнного стану в Україні продовжили до 25 квітня / Колаж "Сьогодні"
Дію воєнного стану в Україні продовжили до 25 квітня / Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану на всій території України до 25 квітня.

Деталі

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні з 26 березня до 25 квітня. "За" проголосували 343 депутати.

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Коли ввели воєнний стан

24 лютого, коли Росія почала завдавати ударів по військовій інфраструктурі країни, в Україні запровадили воєнний стан.

"Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої країни. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По змозі залишайтеся вдома. Ми працюємо, працює армія, працює весь військовий сектор України", – закликав президент України Володимир Зеленський.

Навіщо продовжили воєнний стан

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту за підписом секретаря РНБО Олексія Данілова, продовжити дію воєнного стану потрібно через агресію Російської Федерації, що триває проти України.

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"Реалізація указу... сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відсіч воєнній агресії Російської Федерації проти України" – такі результати прийняття документа прогнозує секретар РНБО.

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