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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Запорожской области снаряд оккупантов попал в отделение полиции

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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22 апреля, 14:13
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Во время артобстрела оккупантами во дворе административного здания отделения полиции Орехов взорвался снаряд
В отделении полиции взорвался снаряд РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
В отделении полиции взорвался снаряд РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

22 апреля в Орехове Запорожской области взорвался российский снаряд. Это произошло во дворе административного здания отделения полиции.

Об этом сообщил представитель командования Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

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Подробности

Как стало известно, во время артобстрела оккупантами во дворе административного здания отделения полиции Орехов взорвался снаряд.

В результате взрыва у здания в 9 кабинетах были повреждены окна. К счастью, пострадавших полицейских нет.

Отмечается, что возле отделения полиции расположен учебно-воспитательный комплекс №2.

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В Запорожской области трое подростков подорвались на снаряде – ОГА

В селе Обильное Мелитопольского района Запорожской области трое подростков нашли опасный предмет (вероятно, мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним, пока он не сдетонировал. В настоящее время дети госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

"Дети 2007, 2008, 2009 годов были госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Ребенок 2008 года находится в реанимации. Такие остатки войны угрожают безопасности детей и приводят к травмам, увечьям и потери жизни", – говорится в сообщении.

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В Запорожской ОГА напомнили, что враг использует заминированные предметы, а также может сбрасывать противопехотные мины-"бабочки". Еще одной опасностью являются неразорвавшиеся снаряды. Об этом нужно рассказывать детям.

Снаряды могут выглядеть как игрушки, мобильный телефон, шариковая ручка. Начиненными взрывчаткой могут оказаться любые предметы. Противопехотные мины-"бабочки" имеют необычную форму, а их корпус, изготовленный из пластика, может быть разного цвета.

"Уважаемые родители и опекуны! Объясните ребенку, что опасной может быть любая находка. Как бы ни было интересно, ее нельзя подбирать, ведь вред для здоровья и даже жизни очень серьезный" , – говорится в сообщении.

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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