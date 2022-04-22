В Запорожской области снаряд оккупантов попал в отделение полиции

Во время артобстрела оккупантами во дворе административного здания отделения полиции Орехов взорвался снаряд

В отделении полиции взорвался снаряд РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

22 апреля в Орехове Запорожской области взорвался российский снаряд. Это произошло во дворе административного здания отделения полиции.

Об этом сообщил представитель командования Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

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Как стало известно, во время артобстрела оккупантами во дворе административного здания отделения полиции Орехов взорвался снаряд.

В результате взрыва у здания в 9 кабинетах были повреждены окна. К счастью, пострадавших полицейских нет.

Отмечается, что возле отделения полиции расположен учебно-воспитательный комплекс №2.

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В Запорожской области трое подростков подорвались на снаряде – ОГА

В селе Обильное Мелитопольского района Запорожской области трое подростков нашли опасный предмет (вероятно, мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним, пока он не сдетонировал. В настоящее время дети госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

"Дети 2007, 2008, 2009 годов были госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Ребенок 2008 года находится в реанимации. Такие остатки войны угрожают безопасности детей и приводят к травмам, увечьям и потери жизни", – говорится в сообщении.

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В Запорожской ОГА напомнили, что враг использует заминированные предметы, а также может сбрасывать противопехотные мины-"бабочки". Еще одной опасностью являются неразорвавшиеся снаряды. Об этом нужно рассказывать детям.

Снаряды могут выглядеть как игрушки, мобильный телефон, шариковая ручка. Начиненными взрывчаткой могут оказаться любые предметы. Противопехотные мины-"бабочки" имеют необычную форму, а их корпус, изготовленный из пластика, может быть разного цвета.

"Уважаемые родители и опекуны! Объясните ребенку, что опасной может быть любая находка. Как бы ни было интересно, ее нельзя подбирать, ведь вред для здоровья и даже жизни очень серьезный" , – говорится в сообщении.

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