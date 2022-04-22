Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

У Запорізькій області снаряд окупантів потрапив у відділення поліції

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 14:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Під час артобстрілу окупантами у дворі адміністративної будівлі відділення поліції Оріхів вибухнув снаряд
У відділенні поліції вибухнув снаряд РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
У відділенні поліції вибухнув снаряд РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

22 квітня в Оріхові Запорізької області вибухнув російський снаряд. Це сталося на подвір'ї адміністративної будівлі відділення поліції.

Про це повідомив представник командування сил оборони Запорізького краю, полковник Руслан Ткачук.

Реклама

Деталі

Як стало відомо, під час артобстрілу окупантами у дворі адміністративної будівлі відділення поліції Оріхів вибухнув снаряд.

Внаслідок вибуху біля будівлі у 9 кабінетах було пошкоджено вікна. На щастя, постраждалих поліцейських немає.

Зазначається, що біля відділення поліції розташовано навчально-виховний комплекс №2.

Реклама

У Запорізькій області троє підлітків підірвалися на снаряді – ОДА

У селі Обільне Мелітопольського району Запорізької області троє підлітків знайшли небезпечний предмет (ймовірно, міна або вибухонебезпечний боєприпас) і гралися з ним, допоки він не здетонував. Наразі діти госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації.

"Діти 2007, 2008, 2009 років були госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Дитина 2008 року перебуває у реанімації. Такі залишки війни загрожують безпеці дітей та призводять до травм, каліцтв та втрати життя", – йдеться у повідомленні.

Реклама

В Запорізькій ОДА нагадали, що ворог використовує заміновані предмети, а також може скидати протипіхотні міни-"метелики". Ще однією небезпекою є снаряди, які не розірвались. Про це потрібно розповідати дітям.

Снаряди можуть мати вигляд іграшки, мобільного телефону, кулькової ручки. Начиненими вибухівкою можуть виявитися будь-які предмети. Протипіхотні міни-"метелики" мають незвичну форму, а їхній корпус, виготовлений з пластику, може бути різного кольору.

"Шановні батьки та опікуни! Поясніть дитині, що небезпечною може бути будь-яка знахідка. Як би не було цікаво, її не можна підбирати, адже шкода для здоров’я і навіть життя дуже серйозна", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 22 квітня
1
Особовий склад 21 200
Особовий склад
2
Літаки 176
Літаки
3
Гелікоптери 153
Гелікоптери
4
Танки 838
Танки
5
ББМ 2162
ББМ
6
Артилерія 397
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 138
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 172
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1523
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
Слава Україні
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Цитата дня

Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

Цитата на segodnya.ua
Михайло Подоляк Радник керівника Офісу президента
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,50
34,00
37,50
28,27
35,56
33,86
39,47
29,72
35,56
33,86
37,65
29,50
-
33,79
37,40
28,29
-
32,49
39,49
29,48
-
-
-
28,98
-
-
-
30,48
-
33,86
37,65
29,97
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
28,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти