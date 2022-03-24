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У Запорізькій області троє підлітків підірвалися на снаряді – ОДА

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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24 березня, 11:52
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На лінії вогню залишається дедалі більше невикористаних боєприпасів і значну загрозу вони становлять для дітей
Діти гралися зі снарядом і він вибухнув
Діти гралися зі снарядом і він вибухнув / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Обільне Мелітопольського району Запорізької області троє підлітків знайшли небезпечний предмет (ймовірно, міна або вибухонебезпечний боєприпас) і гралися з ним, допоки він не здетонував. Наразі діти госпіталізовані до Мелітопольської лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації.

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"Діти 2007, 2008, 2009 років були госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Дитина 2008 року перебуває у реанімації. Такі залишки війни загрожують безпеці дітей та призводять до травм, каліцтв та втрати життя", – йдеться у повідомленні.

В Запорізькій ОДА нагадали, що ворог використовує заміновані предмети, а також може скидати протипіхотні міни-"метелики". Ще однією небезпекою є снаряди, які не розірвались. Про це потрібно розповідати дітям.

Снаряди можуть мати вигляд іграшки, мобільного телефону, кулькової ручки. Начиненими вибухівкою можуть виявитися будь-які предмети. Протипіхотні міни-"метелики" мають незвичну форму, а їхній корпус, виготовлений з пластику, може бути різного кольору.

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"Шановні батьки та опікуни! Поясніть дитині, що небезпечною може бути будь-яка знахідка. Як би не було цікаво, її не можна підбирати, адже шкода для здоров’я і навіть життя дуже серйозна", – йдеться у повідомленні.

Окупанти мінують місцевість

Російські військові мінують місцевість на території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Броварському напрямку окупанти продовжують інженерні роботи, мінують місцевість і цивільні об’єкти. Ворог продовжує утримувати блокпости на шляхах логістичного забезпечення в районах н.п. Новий Биків, Лосинівка. Велика Дорога, Монастирище, Берестовець, Прохори, Талалаївка, Макіївка", – йдеться у повідомленні.

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