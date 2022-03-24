В Запорожской области трое подростков подорвались на снаряде – ОГА

На линии огня остается все больше неиспользованных боеприпасов и значительную угрозу они представляют для детей

Дети играли со снарядом и он взорвался / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Обильное Мелитопольского района Запорожской области трое подростков нашли опасный предмет (вероятно, мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним, пока он не сдетонировал. В настоящее время дети госпитализированы в Мелитопольскую больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

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"Дети 2007, 2008, 2009 годов были госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Ребенок 2008 года находится в реанимации. Такие остатки войны угрожают безопасности детей и приводят к травмам, увечьям и потери жизни", – говорится в сообщении.

В Запорожской ОГА напомнили, что враг использует заминированные предметы, а также может сбрасывать противопехотные мины-"бабочки". Еще одной опасностью являются неразорвавшиеся снаряды. Об этом нужно рассказывать детям.

Снаряды могут выглядеть как игрушки, мобильный телефон, шариковая ручка. Начиненными взрывчаткой могут оказаться любые предметы. Противопехотные мины-"бабочки" имеют необычную форму, а их корпус, изготовленный из пластика, может быть разного цвета.

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"Уважаемые родители и опекуны! Объясните ребенку, что опасной может быть любая находка. Как бы ни было интересно, ее нельзя подбирать, ведь вред для здоровья и даже жизни очень серьезный" , – говорится в сообщении.

Оккупанты минируют местность

Российские военные минируют местность на территории Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На Броварском направлении оккупанты продолжают инженерные работы, проходят местность и гражданские объекты. Враг продолжает удерживать блокпосты на путях логистического обеспечения в районах н.п. Новый Быков, Лосиновка, Большая Дорога, Монастырище, Берестовец, Прохоры, Талалаевка, Макеевка", – говорится в сообщении.

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