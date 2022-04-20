В Запорожской области оккупанты устроили бунт – не хотят воевать без денег

При этом "кадыровцы" жестоко убили трех инициаторов бунта, которые готовы были сдать оружие и уехать домой

Оккупанты не хотят воевать в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Пологовском районе Запорожской области российские оккупанты отказываются воевать. Причиной стало то, что солдатам не выплачивают обещанные деньги.

Об этом сообщил представитель ЗОВА, полковник Иван Арефьев.

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По данным украинских разведчиков, в Пологовском районе начались бунты российских военнослужащих: солдаты РФ не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанных денег.

При этом "кадыровцы" жестоко убили трех инициаторов бунта, которые готовы были сдать оружие и уехать домой.

"В то же время поставка оружия для российской армии на территории Запорожской области не прекращается", – добавил Арефьев.

"Там полный пи*дец": оккупанты отказываются воевать в Украине

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских военных, в котором оккупант рассказывает, как рашисты страдают от наших защитников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

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"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было..." – говорят оккупанты.

К тому же подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.

"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – рассказывает захватчик.

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Он жалуется, что командование не заботится о солдатах "…наш начальник почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*ть, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".

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