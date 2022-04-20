У Запорізькій області окупанти влаштували бунт – не хочуть воювати без грошей

У Пологівському районі Запорізької області російські окупанти відмовляються воювати. Причиною стало те, що солдатам не сплачують обіцяні гроші.
Про це повідомив представник ЗОВА, полковник Іван Ареф'єв.
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За даними українських розвідників, у Пологівському районі розпочалися бунти російських військовослужбовців: солдати РФ не хочуть воювати через те, що їм не виплачують обіцяних грошей.
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До того ж "кадировці" жорстоко вбили трьох ініціаторів бунту, які були готові здати зброю і поїхати додому.
"У той самий час, постачання зброї для російської армії на території Запорізької області не припиняється", – додав Ареф'єв.
"Там повний пи*дець": окупанти відмовляються воювати в Україні
Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських військових, в якій окупант розповідає, як рашисти страждають від наших захисників. Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.
"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было..." – кажуть окупанти.
До того ж, підрозділи збройних сил Росії, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати такі накази.
"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – розповідає загарбник.
Він скаржиться, що командування не дбає про солдатів "…наш начальник почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".