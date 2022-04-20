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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

У Запорізькій області окупанти розпочали масований наступ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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20 квітня, 01:26
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Мешканці області повинні евакуюватися з прифронтових населених пунктів, але не всі хочуть виїжджати
Старий про ситуацію в області
Старий про ситуацію в області / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російські військові почали масований наступ на території області. Влада просить людей евакуюватися з прифронтових населених пунктів.

Про це Старух сказав в ефірі телемарафону UAразом.

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"Останній місяць лінія зіткнення майже не змінювалась, але були бої різної важкості. На сьогодні ворожі війська суттєво активізувалися. У Пологівському районі загострилась ситуація, спостерігаються щоденні обстріли. Супротивник почав масований наступ, але наші захисники тримають оборону", – розповів Старух.

У Запорізькій ОВА більше місяця тому обговорили стратегію, щоб люди, які живуть неподалік Запоріжжя, перебирались у місто. Побудовано лінії фортифікаційного захисту, над якими невпинно працює обласна влада разом з військовим командуванням. Поступово з прифронтових населених пунктів евакуюють людей.

"З міським головою Гуляйполя ми розробили план евакуації, вивозили жінок та дітей. Так само з Оріхова, Комишувахи та інших населених пунктів", – повідомив Старух.

Але він додав, що деякі категорії мешканців відмовились евакуюватися у безпечні регіони та вирішили залишитись у своїх домівках, наражаючи себе на небезпеку.

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ЗСУ відбили десять атак окупантів на Донбасі

Українські захисники протягом минулої доби відбили десять атак окупантів. Ворог зазнав значних втрат серед техніки. Про це повідомляє ООС.

"Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", — йдеться в повідомленні ООС.

Протягом минулої доби українські захисники знищили:

  • 12 танків;
  • артилерійську систему;
  • 28 одиниць броньованої автомобільної техніки;
  • 2 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи ППО на Донбасі знищили:

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  • один винищувач Су-34;
  • один вертоліт Ка-52;
  • чотири безпілотники;
  • крилату ракету.

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