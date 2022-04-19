Російські окупанти обстріляли Харків: кількість жертв збільшилася (фото)

Через черговий обстріл Харкова російськими окупантами сьогодні, 19 квітня, загинули 4 людей, а також поранені 14 мирних жителів. Окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню "Ураган" по Московському району.
Про це повідомляє обласна прокуратура Харкова.
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"При процесуальному керівництві Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.
Пошкоджено понад 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет.
Обстановка у Харкові
- Місто-герой продовжує стійко чинити опір все руйнівному "російському світу".
- Лише вранці 17 квітня у Харкові внаслідок ворожих обстрілів загинув одна людина та двоє отримали поранення.
- На цей момент, за словами мера міста Ігоря Терехова, окупанти знищили майже 2000 будівель.
- Відома шаблістка, чемпіонка Олімпійських ігор-2008 Ольга Харлан на своїй сторінці Instagram показала зруйнований зал для фехтування у Харкові.
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