В Запорожской области оккупанты похитили двух волонтеров из Великобритании

Волонтеры были привлечены к организации и обеспечению эвакуационных коридоров

Оккупанты похищают людей / Коллаж "Сегодня"

Оккупанты похитили в Запорожской области двух волонтеров из Великобритании и сейчас неизвестно, где именно они находятся.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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"Военнослужащие России похитили двух волонтеров, которые были привлечены к организации и обеспечению эвакуационных коридоров на территории Запорожской области. В настоящее время их местонахождение неизвестно", – говорится в сообщении.

Оккупанты наносят ракетные удары по Запорожью

В Запорожье российские войска выпустили ракету по частному сектору, есть пострадавшие.

"Предварительная информация: повреждены два дома в частном секторе. Удар был нанесен рашистской авиацией, применили ракеты Х-55 класса "воздух – земля", – сообщает Запорожская ОВА.

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