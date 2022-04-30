У Запорізькій області окупанти викрали двох волонтерів із Великої Британії

Окупанти викрали в Запорізькії області двох волонтерів із Великобританії і наразі невідомо, де саме вони знаходяться.
Про це повідомили у Запорізький ОВА.
"Військовослужбовці Росії викрали двох волонтерів, які були залучені до організації та забезпечення евакуаційних коридорів на території Запорізької області. Наразі їхнє місцезнаходження невідоме", – йдеться у повідомленні.
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У Запоріжжі російські війська випустили ракету у приватному секторі, є постраждалі.
"Попередня інформація: пошкоджено два будинки у приватному секторі. Удар був завданий рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу "повітря – земля", – повідомляє Запорізька ОВА.
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