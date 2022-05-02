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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Запорожской области оккупанты обстреляли жилые дома, есть жертвы

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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2 мая, 00:58
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Российские войска продолжают вести наступательные действия на Запорожском направлении
Оккупанты обстреливают жилые дома. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"
Оккупанты обстреливают жилые дома. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В Орехово Запорожской области российские оккупанты в течение 1 мая обстреливали многоэтажные дома. В результате этого есть жертвы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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"Сегодня российские военные били по гражданской инфраструктуре Орехово – оккупанты попали в многоэтажные дома. Вследствие вражеского обстрела с травмами разной степени тяжести в больницы были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли", – рассказал он.

Старух отметил, что оккупанты продолжают вести наступательные действия на Запорожском направлении. Враги безрезультатно совершают штурмовые действия в районе Гуляйполя, но при этом несут огромные потери.

Кроме того, в Мелитополе 1 мая оккупанты пытались провести демонстрацию по случаю Дня труда. На нее собрались около 40 человек. Похожая ситуация была и в Бердянске. Немногочисленным посетителям мероприятия российские солдаты раздавали запрещенные в Украине георгиевские ленты.

Под Мелитополем началась настоящая партизанская война

На оккупированных территориях Запорожской области в Мелитополе сформировалось патриотическое партизанское движение. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального информационного марафона на YouTube-канале "Украина 24".

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"Что касается патриотического движения на оккупированных территориях Мелитополя, оно очень сильное", – заявил мелитопольский городской голова.

Он добавил, что, по данным украинской разведки, партизаны лишили жизни уже сотню оккупантов.

Федоров подчеркнул, что жители Мелитополя хотят жить в проевропейской демократической стране. Это было хорошо видно в первые дни оккупации, когда на центральных площадях и улицах города проходили многотысячные митинги.

"Оккупанты считали, что арестами активистов они смогут сломать патриотический проукраинский дух мелитопольцев. Но это не удалось", – подчеркнул мэр.

Глава города также прокомментировал подрыв железнодорожного моста в Якимовке, который произошел утром 28 апреля

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"У меня здесь двойственное ощущение, ведь разрушается наша инфраструктура. С другой стороны, перекрылся канал связи с Крымом, по которому оккупанты поставляли технику, чтобы убивать наших людей", – сказал Федоров.

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