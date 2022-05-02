У Запорізькій області окупанти обстріляли житлові будинки, є жертви

Російські війська продовжують вести наступальні дії на Запорізькому напрямку

Окупанти обстрілюють житлові будинки. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

В Оріхові Запорізькій області російські окупанти протягом 1 травня обстрілювали багатоповерхові будинки. Внаслідок цього є жертви.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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"Сьогодні російські військові гатили по цивільній інфраструктурі Оріхова – окупанти влучили у багатоповерхові будинки. Внаслідок ворожого обстрілу із травмами різної тяжкості в лікарні були доставлені чотири людини, ще двоє чоловіків від отриманих осколкових поранень загинули", – розповів він.

Старух зазначив, що окупанти продовжують проводити наступальні дії на Запорізькому напрямку. Вороги безрезультатно роблять штурмові дії в районі Гуляйполя, але водночас зазнають величезних втрат.

Крім того, у Мелітополі 1 травня окупанти намагалися провести демонстрацію з нагоди Дня праці. На неї зібралося близько 40 осіб. Схожа ситуація була й у Бердянську. Нечисельним відвідувачам заходу російські солдати роздавали заборонені в Україні георгіївські стрічки.

Під Мелітополем почалась справжня партизанська війна

На окупованих територіях Запорізької області в Мелітополі сформувався патріотичний партизанський рух. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного інформаційного марафону на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Що стосується патріотичного руху на окупованих територіях Мелітополя, він дуже сильний", – заявив мелітопольський міський голова.

Він додав, що, за даними української розвідки, партизани позбавили життя вже сотню окупантів.

Федоров наголосив, що мешканці Мелітополя хочуть жити в проєвропейській демократичній країні. Це було добре видно в перші дні окупації, коли на центральних площах та вулицях міста відбувались багатотисячні мітинги.

"Окупанти вважали, що арештами активістів вони зможуть зламати патріотичний проукраїнський дух мелітопольців. Але це не вдалося", – підкреслив мер.

Очільник міста також прокоментував підрив залізничного мосту в Якимівці, який стався вранці 28 квітня.

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"У мене тут подвійне відчуття, адже руйнується наша інфраструктура. З іншого боку, перекрився канал зв’язку з Кримом, яким окупанти постачали техніку, щоб вбивати наших людей", – сказав Федоров.

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